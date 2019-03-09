Егор Крид решил изменить свой внешний вид

В новом образе артист поздравил женщин с 8 марта, также отметив, что в последнее время появилось множество самостоятельных и независимых девушек. Такой поворот событий он не считает плохим эпизодом, негативно то, рядом с ним нет таких парней, с которыми они могли бы ощутить себя защищенными и слабыми.Поклонниц Крида больше заинтересовала его внешность, а не текст поздравления. «Стал похож на куклу», - написала одна из подписчиц, недовольная изменениями во внешности музыканта. Некоторые другие высказали схожее мнение о внешнем виде Егора Крида, но нашлись и те, кому светлые волосы и «новые» голубые глаза понравились.В СМИ прежде появились сведения о вероятном разрыве контракта между лейблом Black Star Тимати и Кридом. Не исключается, что новый образ звезды может быть связан с переменами в его жизни.