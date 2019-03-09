Ясновидящая Саона: Дмитрий Тарасов может уйти от Анастасии Костенко

Ясновидящая Саона высказала свое мнение по поводу "любовного треугольника" между Ольгой Бузовой, Дмитрием Тарасовым и Анастасией Костенко. По мнению эксперта, футболист с легкостью оставил первую семью, уйдя к поющей телеведущей, однако ее постигла та же участь. Теперь же Тарасов может в точности поступить с нынешней избранницей.Ребенок не будет для него смыслом оставаться рядом с Анастасией Костенко. Дмитрий Тарасов и его отношения с Ольгой Бузовой, бывшей женой и нынешней избранницей являются четким доказательством того, что на чужом несчастье свое построить не получится, считает Саона.