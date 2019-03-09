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Ясновидящая Саона: Дмитрий Тарасов может уйти от Анастасии Костенко

Ясновидящая Саона считает, что Дмитрий Тарасов может уйти от Анастасии Костенко так же, как когда-то покинул Ольгу Бузову. Эксперт заметила, что ребенок не удержит мужчину, оставившего семью.
Ясновидящая Саона: Дмитрий Тарасов может уйти от Анастасии Костенко

Ясновидящая Саона высказала свое мнение по поводу "любовного треугольника" между Ольгой Бузовой, Дмитрием Тарасовым и Анастасией Костенко. По мнению эксперта, футболист с легкостью оставил первую семью, уйдя к поющей телеведущей, однако ее постигла та же участь. Теперь же Тарасов может в точности поступить с нынешней избранницей.

Ребенок не будет для него смыслом оставаться рядом с Анастасией Костенко. Дмитрий Тарасов и его отношения с Ольгой Бузовой, бывшей женой и нынешней избранницей являются четким доказательством того, что на чужом несчастье свое построить не получится, считает Саона.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 16:36

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