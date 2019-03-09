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Юлий Гусман прокомментировал смерть Владимира Этуша

Отечественный театральный режиссер Юлий Гусман высказался по поводу смерти 96-летнего Владимира Этуша. По мнению деятеля, покойный являлся человеком, который сочетал в себе баланс во всем.
Юлий Гусман прокомментировал смерть Владимира Этуша

Юлий Гусман высказал соболезнования в связи со смертью Этуша, отметив, что артист отлично сочетал в себе строгость и доброту, а также суровость и чувство юмора. Притом такая особенность делала звезду советского кино не противоречивой, а уравновешенной личностью. Свою жизнь, уверен режиссер, покойный артист посвятил людям, являясь не только актером, но также воином, педагогом, наставником и просто сильным человеком. Этуш стал тем, кто смог соединить в себе “воду и пламень”.

Ранее о смерти Владимира Этуша успели высказаться и другие его коллеги. Все они назвали кончину артиста большой потерей для искусства, отметив, что в его лице зрители и культурный мир лишились представителя целого “поколения”.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:28

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