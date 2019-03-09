Юлий Гусман прокомментировал смерть Владимира Этуша





Юлий Гусман высказал соболезнования в связи со смертью Этуша, отметив, что артист отлично сочетал в себе строгость и доброту, а также суровость и чувство юмора. Притом такая особенность делала звезду советского кино не противоречивой, а уравновешенной личностью. Свою жизнь, уверен режиссер, покойный артист посвятил людям, являясь не только актером, но также воином, педагогом, наставником и просто сильным человеком. Этуш стал тем, кто смог соединить в себе “воду и пламень”.Ранее о смерти Владимира Этуша успели высказаться и другие его коллеги. Все они назвали кончину артиста большой потерей для искусства, отметив, что в его лице зрители и культурный мир лишились представителя целого “поколения”.