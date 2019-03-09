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Олег Газманов попрощался с Этушем: “Навсегда останетесь со мной в крылатых фразах”

Олег Газманов на своей странице в Instagram попрощался с Владимиром Этушем. Исполнитель заверил, что знаменитый деятель культуры навсегда останется с ним “в крылатых фразах”.
Олег Газманов попрощался с Этушем: “Навсегда останетесь со мной в крылатых фразах”

“Прощайте, Владимир Абрамович. Спасибо! Навсегда вы останетесь со мной - на видео и в крылатых фразах”, - подписал публикацию Олег Газманов.


Фолловеры исполнителя тоже выразили соболезнования в связи со смертью актёры. Многие назвали Этуша “гением” и восхищались его талантом.

Актер скончался сегодня в возрасте 96 лет. Днем ранее Владимира Этуша госпитализировали из-за ухудшения самочувствия, но спасти жизнь культурного деятеля медикам не удалось.



 
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Культура
Добавил: Екатерина Кузнецова Сегодня, 16:23

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