Олег Газманов попрощался с Этушем: “Навсегда останетесь со мной в крылатых фразах”
Олег Газманов на своей странице в Instagram попрощался с Владимиром Этушем. Исполнитель заверил, что знаменитый деятель культуры навсегда останется с ним “в крылатых фразах”.
Фолловеры исполнителя тоже выразили соболезнования в связи со смертью актёры. Многие назвали Этуша “гением” и восхищались его талантом.
Актер скончался сегодня в возрасте 96 лет. Днем ранее Владимира Этуша госпитализировали из-за ухудшения самочувствия, но спасти жизнь культурного деятеля медикам не удалось.
“Прощайте, Владимир Абрамович. Спасибо! Навсегда вы останетесь со мной - на видео и в крылатых фразах”, - подписал публикацию Олег Газманов.
Фолловеры исполнителя тоже выразили соболезнования в связи со смертью актёры. Многие назвали Этуша “гением” и восхищались его талантом.
Актер скончался сегодня в возрасте 96 лет. Днем ранее Владимира Этуша госпитализировали из-за ухудшения самочувствия, но спасти жизнь культурного деятеля медикам не удалось.
Культура
Добавил: Екатерина Кузнецова Сегодня, 16:23