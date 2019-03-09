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Специалисты обнаружили у пауков творческие задатки во время плетения паутины

Специалисты Смитсоновского Института провели исследование и выяснили, что пауки имеют творческие задатки во время плетения паутины. Результат научной работы обнародован на официальном сайте данного учреждения.
Специалисты обнаружили у пауков творческие задатки во время плетения паутины

Уильям Эберхард, являющийся автором исследования, отметил, что членистоногие полагаются на чувство прикосновения, так как завершают процесс плетения зачастую в темноте. Паук постукивает одной лапой по месту, где будет располагаться внутренняя линия липкой «пряжи». Касаясь её, паук сразу же поворачивается и крепит новую петлю, после чего движется дальше.

Ученые оценили поведенческую гибкость пауков из семейства пероногих «Uloborus walckenaerius», а также бразильского белоколенного паука-птицееда под названием «Zosis geniculata». Эксперты выяснили, что если у паутины поврежден один сектор, то членистоногие никогда не «скрещивают» его, но в тройных вариациях, они применяют творческий подход.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:46

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