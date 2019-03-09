Специалисты обнаружили у пауков творческие задатки во время плетения паутины
Специалисты Смитсоновского Института провели исследование и выяснили, что пауки имеют творческие задатки во время плетения паутины. Результат научной работы обнародован на официальном сайте данного учреждения.
Уильям Эберхард, являющийся автором исследования, отметил, что членистоногие полагаются на чувство прикосновения, так как завершают процесс плетения зачастую в темноте. Паук постукивает одной лапой по месту, где будет располагаться внутренняя линия липкой «пряжи». Касаясь её, паук сразу же поворачивается и крепит новую петлю, после чего движется дальше.
Ученые оценили поведенческую гибкость пауков из семейства пероногих «Uloborus walckenaerius», а также бразильского белоколенного паука-птицееда под названием «Zosis geniculata». Эксперты выяснили, что если у паутины поврежден один сектор, то членистоногие никогда не «скрещивают» его, но в тройных вариациях, они применяют творческий подход.
Уильям Эберхард, являющийся автором исследования, отметил, что членистоногие полагаются на чувство прикосновения, так как завершают процесс плетения зачастую в темноте. Паук постукивает одной лапой по месту, где будет располагаться внутренняя линия липкой «пряжи». Касаясь её, паук сразу же поворачивается и крепит новую петлю, после чего движется дальше.
Ученые оценили поведенческую гибкость пауков из семейства пероногих «Uloborus walckenaerius», а также бразильского белоколенного паука-птицееда под названием «Zosis geniculata». Эксперты выяснили, что если у паутины поврежден один сектор, то членистоногие никогда не «скрещивают» его, но в тройных вариациях, они применяют творческий подход.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:46