Режиссер Владимир Бортко назвал потерей для искусства смерть Этуша
Отечественный режиссер Владимир Бортко назвал большой потерей для искусства смерть Владимира Этуша. Артист скончался в Москве, причиной чему названа остановка сердца.
По мнению Бортко, Этуш отличался большим талантом, поэтому его уход из жизни в 96-летнем возрасте является значительной потерей. Режиссер выразил свои соболезнования в связи с ситуацией, поскольку смерть звезды “Кавказской пленницы” стала ударом не только для зрителей, но и для всего искусства.
Как считает Владимир Бортко, даже наиболее непродолжительные роли Этуша являлись яркими и запоминающимися, а все фильмы с его участием находили отклик в сердцах публики.
По мнению Бортко, Этуш отличался большим талантом, поэтому его уход из жизни в 96-летнем возрасте является значительной потерей. Режиссер выразил свои соболезнования в связи с ситуацией, поскольку смерть звезды “Кавказской пленницы” стала ударом не только для зрителей, но и для всего искусства.
Как считает Владимир Бортко, даже наиболее непродолжительные роли Этуша являлись яркими и запоминающимися, а все фильмы с его участием находили отклик в сердцах публики.
Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:21