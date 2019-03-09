Режиссер Владимир Бортко назвал потерей для искусства смерть Этуша





По мнению Бортко, Этуш отличался большим талантом, поэтому его уход из жизни в 96-летнем возрасте является значительной потерей. Режиссер выразил свои соболезнования в связи с ситуацией, поскольку смерть звезды “Кавказской пленницы” стала ударом не только для зрителей, но и для всего искусства.Как считает Владимир Бортко, даже наиболее непродолжительные роли Этуша являлись яркими и запоминающимися, а все фильмы с его участием находили отклик в сердцах публики.