Ольга Бузова и Леша Свик представили клип на новую песню "Поцелуй на балконе"

«...Мы оба ранены с тобою были много раз, но ты же видишь, как же круто нам с тобой сейчас...»Когда я услышала эту песню, я поняла, что только Лёшин голос должен прозвучать в ней, и в этом не было никаких сомнений ... И вот бессонные ночи на студии и трек готов ... Лёша, спасибо тебе за каждое слово , которое не просто пропето , а прожито тобой, нами. Твой голос до мурашек. Для меня эта песня, и этот дуэт, он особенный, ведь каждый из нас поёт о том, что чувствует и готов испытать ... До начала истории всего один...", - рассказала звезда.

Поклонники давно подозревали, что между Ольгой Бузовой и Лешей Свиком развивается бурный роман. Теперь же исполнители представили свою новую композицию под названием "Поцелуй на балконе", выпустив и новую видеоработу. В своем микроблоге поющая телеведущая поспешила поблагодарить коллегу за совместные бессонные ночи, проведенные на студии.На кадрах Ольга Бузова и Леша Свик обнимаются и улыбаются друг другу, показывая нежные чувства. По истории, рассказанной в песне, молодые люди только начинают влюбляться друг в друга, а от романтических отношений их отделяет один поцелуй.