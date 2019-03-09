Лев Лещенко о смерти Владимира Этуша: «Мы пришли в мир его ролями»





По словам Льва Лещенко, тексты, которые читал Владимир Абрамович очень глубоко живут в сердцах и памяти его поклонников, коллег, друзей. Его театральные роли останутся в памяти надолго, ведь многие пришли в мир благодаря им. «И мы с ними еще долго будем жить, вспоминая великого человека», - сообщил популярный певец.Владимир Этуш был госпитализирован в медицинское учреждение вчера, а сегодня, 9 марта в 12:30 его не стало. Близкие отметили, что артист в последнее время очень много болел, но любил жизнь, людей и свою работу.