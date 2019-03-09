Елена Проклова назвала смерть Владимира Этуша концом целой эпохи





По мнению Елены Прокловой, смерть Владимира Этуша является потерей для целого поколения не только зрителей, но и артистов. Лично для себя актриса считала покойного близким человеком, за время дружбы он стал для нее почти родственником. По словам знаменитости, звезда “Кавказской пленницы” был удивительной личностью и ярким представителем своей профессии.Свои соболезнования в связи со смертью выражают многие коллеги Владимира Этуша. Некоторые из них делятся воспоминаниями о выдающемся артисте. Официальное прощание с актером пройдет 12 марта, его похоронят на одном из кладбищ Москвы.