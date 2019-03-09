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Елена Проклова назвала смерть Владимира Этуша концом целой эпохи

Отечественная актриса Елена Проклова назвала смерть 96-летнего Владимира Этуша концом целой эпохи. О смерти артиста общественности стало известно днем 9 марта, информацию об этом подтвердила дочь знаменитости.
Елена Проклова назвала смерть Владимира Этуша концом целой эпохи

По мнению Елены Прокловой, смерть Владимира Этуша является потерей для целого поколения не только зрителей, но и артистов. Лично для себя актриса считала покойного близким человеком, за время дружбы он стал для нее почти родственником. По словам знаменитости, звезда “Кавказской пленницы” был удивительной личностью и ярким представителем своей профессии.

Свои соболезнования в связи со смертью выражают многие коллеги Владимира Этуша. Некоторые из них делятся воспоминаниями о выдающемся артисте. Официальное прощание с актером пройдет 12 марта, его похоронят на одном из кладбищ Москвы.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:08

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