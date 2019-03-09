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«Мужчина должен уступать женщине во всем, кроме того, в чем уступить не может»: Максим Виторган ответил на вопрос, кто главный в семье

После сообщения о разрыве отношений с Ксенией Собчак Максим Виторган пообщался с поклонниками и рассказал, кто в семье должен быть главным. Актер отметил, что для него внешность женщины не имеет значения, гораздо важнее понимание и чувство юмора.
«Мужчина должен уступать женщине во всем, кроме того, в чем уступить не может»: Максим Виторган ответил на вопрос, кто главный в семье

Максим Виторган рассказал, что ему всегда нравились самостоятельные женщины, для него важны внутренние качества, в частности, чувство юмора, а не внешняя красота. С девушкой невозможно жить, когда мужчина шутит, а она не очень, считает артист.

«Любовь для меня — это вовсе не босиком по морскому прибою. Я считаю, что любовь должна занимать немалую часть в отношениях. Любовь – это серьезное, неоднозначное, неоднокрасочное чувство. На мой взгляд, мужчины склонны завоевать женщин, а потом ждать признания. Мужчина нуждается в женщине, которая поддерживала бы его не поступками, а которая ему адекватна и органична», - ответил Виторган на вопрос о том, кто в семье должен быть главным.


Максим Виторган также отметил, что мужчина должен уступать женщине во всем, кроме того, в чем это невозможно. Примечательно, что ни артист, ни его супруга светская львица Ксения Собчак не ответили на вопрос о причине их расставания.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 16:10

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