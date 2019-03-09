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Дуэт с Ольгой Бузовой обрушил популярность Лёши Свика среди поклонников

Совместный дуэт с Ольгой Бузовой обрушил популярность Лёши Свика среди поклонников и коллег. Своё недовольство таким «тандемом» первой выразила в своих Stories певица Анна Седокова, которая без комментариев поставила смайл в виде разбитого сердца.

Дуэт с Ольгой Бузовой обрушил популярность Лёши Свика среди поклонников


Лёша Свик недавно подозревался в возможном романе с Ольгой Бузовой, но слухи быстро утихли, а фанаты продолжили наслаждаться музыкой любимого исполнителя. Теперь же число его поклонников стремительно падает после дуэта со скандальной Ольгой Бузовой.

Дуэт с Ольгой Бузовой обрушил популярность Лёши Свика среди поклонников


Исполнители решились на совместное сотрудничество для создания композиции «Поцелуй на балконе» и даже уже представили собственный клип на песню. В Instagram-профиле Леши Свика массово появляются комментарии о том, что теперь у фанатов не получается воспринимать песни любимого исполнителя так, как это было ранее.



Кроме того, в Сети появились первые упрёки в сторону талантливого певца, которого уже обвиняют в жажде лёгких денег на сомнительных проектах, как работа с Ольгой Бузовой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 16:12

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