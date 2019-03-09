Глава Минкульта РФ Владимир Мединский высказался о смерти актера Владимира Этуша





Этуш умер 9 марта в возрасте 96 лет. О его смерти высказались многие видные деятели политики и культуры РФ. Не обошел грустное событие и министр Владимир Мединский. Как он написал в личном Twitter-аккаунте, кончина артиста - это утрата, которую невозможно восполнить театралам и кинодетелям. Глава Минкульта выразил слова соболезнования близким и родственникам усопшего.Попрощаются с Этушем 12 марта в театре имени Вахтангова, где он проработал больше полувека 70 лет. В тот же день актера предадут земле на Новодевичьем кладбище.О его смерти также высказался главный режиссер вахтанговского театра Юрий Бутусов. По его словам, это большая потеря для всех, к тому же на фильмах Владимира Этуша выросло не одно поколение.Киноактер снимался в фильмах «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказской пленнице», всего на его счету более 30 ролей в кино и 60 в театре.