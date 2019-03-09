АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уникальная статуэтка возрастом 40000 лет стала доказательством существования культа Великой Матери и великанов
EUR 74.57 USD 65.96
Курс валют на 08.03.2019

Валентин Гафт высказался о смерти Владимира Этуша

Отечественный актер Валентин Гафт высказался по поводу смерти своего коллеги Владимира Этуша. Деятель культуры выразил свои соболезнования в связи с уходом выдающегося артиста на 97-м году жизни.
Валентин Гафт высказался о смерти Владимира Этуша

По словам Валентина Гафта, Этуш являлся необыкновенным артистом, имея любовь и признание по всей стране. Деятель уверен, что память о его коллеге никогда не сотрется, поскольку он уже вошел в историю, в том числе Вахтанговского театра, имея статус одного из наиболее талантливых актеров своего времени. “Очень жаль”, — заключил Гафт, отметив, что люди покойную знаменитость не забудут.

За время своей творческой деятельности Владимир Этуш успел сыграть свыше 60 различных ролей в театре, также он часто появлялся и в кино, полюбившись зрителям преимущественно по комедийным ролям.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:53

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Владимир Этуш выбрал для себя и жены
Юлий Гусман прокомментировал смерть
Народный артист России Борис Клюев
Олег Газманов попрощался с Этушем:
Режиссер Владимир Бортко назвал потерей
Опубликовано изображение малоизвестного
Лев Лещенко о смерти Владимира Этуша:
Дуэт с Ольгой Бузовой обрушил
«Мужчина должен уступать женщине во
Елена Проклова назвала смерть Владимира
Глава Минкульта РФ Владимир Мединский
Самым старым человеком на планете
Новый смартфон Motorola с гибким
Врачи: Употребление изюма увеличивает
Валентин Гафт высказался о смерти
Александр Гобозов может вернуться на
Прощеное воскресенье: Традиции и
СМИ вспомнили о лучших ролях Владимира
Иосиф Оганесян восхищается визгом
В Антарктиде обнаружена созданная
Владимир Винокур выразил соболезнования
Звезда “Султана моего сердца” Али Эрсан
Владимир Андреев поделился
Ведущий «Дом-2» Андрей Черкасов
Автомобили Hawtai могут полностью уйти
Максим Галкин прокомментировал смерть
Ученые сообщили, что ключ регенерации
В Антарктиде обнаружены остатки
Первый самолет с новым российским
Настя Ивлеева покрасила волосы в
Просмотреть все новости