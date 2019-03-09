Валентин Гафт высказался о смерти Владимира Этуша





По словам Валентина Гафта, Этуш являлся необыкновенным артистом, имея любовь и признание по всей стране. Деятель уверен, что память о его коллеге никогда не сотрется, поскольку он уже вошел в историю, в том числе Вахтанговского театра, имея статус одного из наиболее талантливых актеров своего времени. “Очень жаль”, — заключил Гафт, отметив, что люди покойную знаменитость не забудут.За время своей творческой деятельности Владимир Этуш успел сыграть свыше 60 различных ролей в театре, также он часто появлялся и в кино, полюбившись зрителям преимущественно по комедийным ролям.