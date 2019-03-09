АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уникальная статуэтка возрастом 40000 лет стала доказательством существования культа Великой Матери и великанов
EUR 74.57 USD 65.96
Курс валют на 08.03.2019

Опубликовано изображение малоизвестного кроссовера ГАЗ-3106

На просторах Интернета появилось изображение малоизвестного кроссовера ГАЗ-3106, так и не вышедшего в серийное производство. Изучая его, пользователи назвали образец «Волгой» с генами Duster.
Опубликовано изображение малоизвестного кроссовера ГАЗ-3106

В прессе не раз встречались сведения об определенных транспортных средствах, которые конструировались инженерами, но в конечном счете так и не увидели свет. Кросс от ГАЗа является одним из них. Машина получила необычный внешний вид, особенно это касается формы передних фар и незначительной радиаторной решетки. Не исключается, что он смотрелся бы слегка странно в прежнее время, но сегодня такой автомобиль хорошо бы вписался в SUV-сегмент и обрел множество поклонников.

Тем не менее, ГАЗ-3106 так и не стали массово производить, и он остался на этапе опытного образца, неоднократно модернизированного. Под капотом этого необыкновенного кроссовера мог помещаться 4-цилиндровый агрегат на 2,5 литра, также в перечне его оснащения имелись электролебедка, пробуксовочный и антиблокировочный механизмы. Ныне этот проект ГАЗа закрыт.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Владимир Этуш выбрал для себя и жены
Юлий Гусман прокомментировал смерть
Народный артист России Борис Клюев
Олег Газманов попрощался с Этушем:
Режиссер Владимир Бортко назвал потерей
Опубликовано изображение малоизвестного
Лев Лещенко о смерти Владимира Этуша:
Дуэт с Ольгой Бузовой обрушил
«Мужчина должен уступать женщине во
Елена Проклова назвала смерть Владимира
Глава Минкульта РФ Владимир Мединский
Самым старым человеком на планете
Новый смартфон Motorola с гибким
Врачи: Употребление изюма увеличивает
Валентин Гафт высказался о смерти
Александр Гобозов может вернуться на
Прощеное воскресенье: Традиции и
СМИ вспомнили о лучших ролях Владимира
Иосиф Оганесян восхищается визгом
В Антарктиде обнаружена созданная
Владимир Винокур выразил соболезнования
Звезда “Султана моего сердца” Али Эрсан
Владимир Андреев поделился
Ведущий «Дом-2» Андрей Черкасов
Автомобили Hawtai могут полностью уйти
Максим Галкин прокомментировал смерть
Ученые сообщили, что ключ регенерации
В Антарктиде обнаружены остатки
Первый самолет с новым российским
Настя Ивлеева покрасила волосы в
Просмотреть все новости