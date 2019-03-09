Опубликовано изображение малоизвестного кроссовера ГАЗ-3106





В прессе не раз встречались сведения об определенных транспортных средствах, которые конструировались инженерами, но в конечном счете так и не увидели свет. Кросс от ГАЗа является одним из них. Машина получила необычный внешний вид, особенно это касается формы передних фар и незначительной радиаторной решетки. Не исключается, что он смотрелся бы слегка странно в прежнее время, но сегодня такой автомобиль хорошо бы вписался в SUV-сегмент и обрел множество поклонников.Тем не менее, ГАЗ-3106 так и не стали массово производить, и он остался на этапе опытного образца, неоднократно модернизированного. Под капотом этого необыкновенного кроссовера мог помещаться 4-цилиндровый агрегат на 2,5 литра, также в перечне его оснащения имелись электролебедка, пробуксовочный и антиблокировочный механизмы. Ныне этот проект ГАЗа закрыт.