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СМИ вспомнили о лучших ролях Владимира Этуша

После новости о смерти 96-летнего Владимира Этуша СМИ решили вспомнить о лучших ролях известного актера. Наибольшую славу ему принесли комедии Леонида Гайдая, артист появлялся и в других фильмах, а также до последнего выступал в театре.
СМИ вспомнили о лучших ролях Владимира Этуша

За свою жизнь Владимир Этуш успел пройти войну, куда отправился добровольцем, хотя и мог избежать призыва. Долгое время артист выступал только в театре, однако с 1953 года начался его путь в кинематографе. Впервые зритель мог наблюдать за игрой актера в “Адмирале Ушакове”, позже его начал приглашать к себе в комедии Леонид Гайдай. В частности, публика помнит Этуша по “12 стульям”, ленте “Иван Васильевич меняет профессию”, также многие вспоминают его участие в “Кавказской пленнице”.

Сам артист жаловался, что перечень его ролей ограничивался внешностью, ему не нравилось “кавказское направление” в творчестве, поэтому он долго отказывался от образа Саахова. Все по той причине, что звезда экранов не хотел повторяться, желая попробовать себя в новых амплуа. Владимир Этуш успел четырежды побывать в браке, от третьего союза у него родилась дочь Раиса, решившая пойти по стопам отца и стать актрисой.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:45

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