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Владимир Винокур выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Этуша

Владимир Винокур на своей странице в Instagram выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Этуша. Знаменитого советского артиста не стало сегодня днем.
Владимир Винокур выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Этуша

“Легенда кино и театра. Грустно, с поклоном”, - подписал публикацию в Сети Винокур.


Фолловеры присоединились к соболезнованиям по поводу смерти артиста. Многие вспоминали в комментариях о заслугах Владимира Этуша - как для искусства, так и во времена ВОВ.

Актёр умер сегодня днем, а 8 марта его экстренно госпитализировали из-за ухудшения самочувствия. Прощание с Владимиром Этушем, предварительно, пройдет 11 марта в его родном театре.



 
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Культура
Добавил: Екатерина Кузнецова Сегодня, 15:32

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