Владимир Винокур выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Этуша

“Легенда кино и театра. Грустно, с поклоном”, - подписал публикацию в Сети Винокур.

Фолловеры присоединились к соболезнованиям по поводу смерти артиста. Многие вспоминали в комментариях о заслугах Владимира Этуша - как для искусства, так и во времена ВОВ.Актёр умер сегодня днем, а 8 марта его экстренно госпитализировали из-за ухудшения самочувствия. Прощание с Владимиром Этушем, предварительно, пройдет 11 марта в его родном театре.