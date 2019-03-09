Владимир Винокур выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Этуша
Владимир Винокур на своей странице в Instagram выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Этуша. Знаменитого советского артиста не стало сегодня днем.
Фолловеры присоединились к соболезнованиям по поводу смерти артиста. Многие вспоминали в комментариях о заслугах Владимира Этуша - как для искусства, так и во времена ВОВ.
Актёр умер сегодня днем, а 8 марта его экстренно госпитализировали из-за ухудшения самочувствия. Прощание с Владимиром Этушем, предварительно, пройдет 11 марта в его родном театре.
“Легенда кино и театра. Грустно, с поклоном”, - подписал публикацию в Сети Винокур.
Фолловеры присоединились к соболезнованиям по поводу смерти артиста. Многие вспоминали в комментариях о заслугах Владимира Этуша - как для искусства, так и во времена ВОВ.
Актёр умер сегодня днем, а 8 марта его экстренно госпитализировали из-за ухудшения самочувствия. Прощание с Владимиром Этушем, предварительно, пройдет 11 марта в его родном театре.
Культура
Добавил: Екатерина Кузнецова Сегодня, 15:32