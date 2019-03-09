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Иосиф Оганесян восхищается визгом Александры Черно в спальне

Иосиф Оганесян восхищается визгом Александры Черно и просит научить его делать также. В анонсе нового выпуска супружеская пара лёжа в постели решила потренироваться в том, кто кого перекричит.

Иосиф Оганесян восхищается визгом Александры Черно в спальне


Иосиф Оганесян и Александра Черно порой кажутся зрителям парой подростков, которым забавно проводить время вместе, но в случае чего они сразу дерутся. На этот раз супруги показались фанатам странными, когда лёжа в постели стали издавать звуки. Оганесян искренне восхитился визгом Черно и даже попросил возлюбленную, чтобы научила его делать также.

Иосиф Оганесян восхищается визгом Александры Черно в спальне


Через мгновение супруги уже вместе лежали на спине, и, затыкая зачем-то собственные уши пальцами, начинали визжать в один голос. Более подробно о предыстории происходящего можно узнать в выпуске, который выйдет в эфир уже 10 марта.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:39

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