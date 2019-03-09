Иосиф Оганесян восхищается визгом Александры Черно в спальне

Иосиф Оганесян и Александра Черно порой кажутся зрителям парой подростков, которым забавно проводить время вместе, но в случае чего они сразу дерутся. На этот раз супруги показались фанатам странными, когда лёжа в постели стали издавать звуки. Оганесян искренне восхитился визгом Черно и даже попросил возлюбленную, чтобы научила его делать также.Через мгновение супруги уже вместе лежали на спине, и, затыкая зачем-то собственные уши пальцами, начинали визжать в один голос. Более подробно о предыстории происходящего можно узнать в выпуске, который выйдет в эфир уже 10 марта.