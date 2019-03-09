Владимир Андреев поделился воспоминаниями о покойном Этуше





Как рассказал Владимир Андреев в своем очерке, в последнее время они с Этушем виделись редко, однако его всегда восхищала верность коллеги театру. Несмотря на проблемы со здоровьем, он неизменно продолжал выступать на сцене. Познакомились артисты в 1970-х, когда вместе работали над фильмом “Клоун”. Уже тогда Андреева удивила скромность Этуша, а также ответственность, с которой он подходил к съемкам. Дружба между ними зародилась в 1992 году, с тех пор они неоднократно работали вместе.Андреев вспомнил и о том, как Этуш познакомился со своей супругой Еленой. Она была поклонницей актера и посещала все спектакли с его участием. Воспоминаниями о войне актер делился редко, был опрятен во всем и отличался изысканным стилем. Своего коллегу Андреев считал разнообразной и интересной личностью, как и должно быть в случае с выдающимися артистами.