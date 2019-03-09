Ведущий «Дом-2» Андрей Черкасов погрузился в чтение эротического рассказа





Андрей Черкасов уже давно зарекомендовал себя на проекте, как спокойный, ответственный и семейный человек, но, как оказалось, он совсем не против бурной страсти и ярких эмоций в отношениях с противоположным полом. Такой вывод сделали поклонницы ведущего «Дома-2», узнав, что тот вслед за Дмитрием Дмитренко погрузился в чтение эротического романа.Новая книга, которую Андрей Черкасов выбрал для чтения в свободное время, написана в стиле мужской прозы. В произведении присутствуют детальные описания не только откровенных постельных сцен, но и реалистичная передача переживаний главных героев словами. Поклонницы Андрея Черкасова признались, что для них увлечение ведущего стало неожиданностью.