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Максим Галкин прокомментировал смерть Владимира Этуша

Максим Галкин прокомментировал новость о кончине 96-летнего Владимира Этуша. Соответствующий пост телеведущий обнародовал на личной странице в сети Instagram.
Максим Галкин прокомментировал смерть Владимира Этуша

В своем профиле Максим Галкин присоединился к соболезнованиям в связи со смертью Этуша, назвав его не только выдающимся артистом, но также ветераном и педагогом. По мнению супруга Аллы Пугачевой, для многих звезда “Кавказской пленницы” являлся “ориентиром”, также он назвал покойного “аксакалом” целого поколения. Телеведущему жаль, что время забирает у зрителей таких достойных кумиров. “Как грустно”, — заключил Галкин.

В комментариях фолловеры присоединились к словам знаменитости, выразив свои соболезнования в связи с уходом выдающегося деятеля культуры. Также многие подписчики начали вспоминать любимые фильмы с участием Владимира Этуша.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:17

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