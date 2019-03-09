Максим Галкин прокомментировал смерть Владимира Этуша

В своем профиле Максим Галкин присоединился к соболезнованиям в связи со смертью Этуша, назвав его не только выдающимся артистом, но также ветераном и педагогом. По мнению супруга Аллы Пугачевой, для многих звезда “Кавказской пленницы” являлся “ориентиром”, также он назвал покойного “аксакалом” целого поколения. Телеведущему жаль, что время забирает у зрителей таких достойных кумиров. “Как грустно”, — заключил Галкин.В комментариях фолловеры присоединились к словам знаменитости, выразив свои соболезнования в связи с уходом выдающегося деятеля культуры. Также многие подписчики начали вспоминать любимые фильмы с участием Владимира Этуша.