АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уникальная статуэтка возрастом 40000 лет стала доказательством существования культа Великой Матери и великанов
EUR 74.57 USD 65.96
Курс валют на 08.03.2019

Врачи: Употребление изюма увеличивает риск диабета

Врачи из Великобритании предупредили, что употребление изюма в большом количестве может увеличить риск диабета и связанных с этим заболеванием осложнений. Специалисты считают, что сухофрукт можно заменить свежими фруктами или овощами.

Врачи: Употребление изюма увеличивает риск диабета

На данный момент в мире страдают диабетом более 5 миллионов человек. По этой причине специалисты решили рассказать, как можно снизить шансы появления данного заболевания. Врачи уверяют, что стоит отказаться всего от нескольких продуктов питания, в число которых входит изюм. Они пояснили, что употребление в большом количестве данного сухофрукта может привести к повышению уровня глюкозы в крови, поскольку он содержит большое количество натурального сахара.

Не рекомендуется ежедневно есть колбасу и сосиски, так как они могут развивать дефицит инсулина. Людям следует не забывать о физической активности и прогулках на свежем воздухе. Также медики напоминают, что при первых симптомах диабета, например, сухости во рту или хронической усталости, следует обратиться в клинику.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Владимир Этуш выбрал для себя и жены
Юлий Гусман прокомментировал смерть
Народный артист России Борис Клюев
Олег Газманов попрощался с Этушем:
Режиссер Владимир Бортко назвал потерей
Опубликовано изображение малоизвестного
Лев Лещенко о смерти Владимира Этуша:
Дуэт с Ольгой Бузовой обрушил
«Мужчина должен уступать женщине во
Елена Проклова назвала смерть Владимира
Глава Минкульта РФ Владимир Мединский
Самым старым человеком на планете
Новый смартфон Motorola с гибким
Врачи: Употребление изюма увеличивает
Валентин Гафт высказался о смерти
Александр Гобозов может вернуться на
Прощеное воскресенье: Традиции и
СМИ вспомнили о лучших ролях Владимира
Иосиф Оганесян восхищается визгом
В Антарктиде обнаружена созданная
Владимир Винокур выразил соболезнования
Звезда “Султана моего сердца” Али Эрсан
Владимир Андреев поделился
Ведущий «Дом-2» Андрей Черкасов
Автомобили Hawtai могут полностью уйти
Максим Галкин прокомментировал смерть
Ученые сообщили, что ключ регенерации
В Антарктиде обнаружены остатки
Первый самолет с новым российским
Настя Ивлеева покрасила волосы в
Просмотреть все новости