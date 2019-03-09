Врачи: Употребление изюма увеличивает риск диабета





На данный момент в мире страдают диабетом более 5 миллионов человек. По этой причине специалисты решили рассказать, как можно снизить шансы появления данного заболевания. Врачи уверяют, что стоит отказаться всего от нескольких продуктов питания, в число которых входит изюм. Они пояснили, что употребление в большом количестве данного сухофрукта может привести к повышению уровня глюкозы в крови, поскольку он содержит большое количество натурального сахара.Не рекомендуется ежедневно есть колбасу и сосиски, так как они могут развивать дефицит инсулина. Людям следует не забывать о физической активности и прогулках на свежем воздухе. Также медики напоминают, что при первых симптомах диабета, например, сухости во рту или хронической усталости, следует обратиться в клинику.