Новый смартфон Motorola с гибким дисплеем выйдет в продажу с эксклюзивными опциями
Мобильный гаджет Motorola с гибким дисплеем получит эксклюзивные функции для смартфонов. Разработка носит кодовое наименование Voyager.
Через время аппарат станет называться Motorola RAZR. Он выйдет на рынок с двумя экранами, где небольшой необходим для демонстрации важных данных, и с ним смогут успешно взаимодействовать не все приложения. Функционировать с внешним дисплеем станут Moto Camera, Moto Actions и Moto Display.
Экран нового смартфона можно применять в виде тачпада для прокрутки страниц и делать фотографии на главную камеру. Помимо того, благодаря ему каждый пользователь сможет управлять музыкальным плеером, выводить анимации Google Assistant, и запускать беспроводные модули. Moto Display поможет отображать оповещения, часы и клавиши управления. Отдельные обои при необходимости не сложно будет выбрать для внешнего дисплея.
Поставщик гибких дисплеев для Xiaomi Visionox выпустит свой складывающийся смартфон. Фирма получила соответственный патент, где упоминается данная модель. Согласно изображениям, аппарат внешне напомнит многим ZTE Axon M.
Через время аппарат станет называться Motorola RAZR. Он выйдет на рынок с двумя экранами, где небольшой необходим для демонстрации важных данных, и с ним смогут успешно взаимодействовать не все приложения. Функционировать с внешним дисплеем станут Moto Camera, Moto Actions и Moto Display.
Экран нового смартфона можно применять в виде тачпада для прокрутки страниц и делать фотографии на главную камеру. Помимо того, благодаря ему каждый пользователь сможет управлять музыкальным плеером, выводить анимации Google Assistant, и запускать беспроводные модули. Moto Display поможет отображать оповещения, часы и клавиши управления. Отдельные обои при необходимости не сложно будет выбрать для внешнего дисплея.
Поставщик гибких дисплеев для Xiaomi Visionox выпустит свой складывающийся смартфон. Фирма получила соответственный патент, где упоминается данная модель. Согласно изображениям, аппарат внешне напомнит многим ZTE Axon M.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:00