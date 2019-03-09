Прощеное воскресенье: Традиции и правила праздника





Этот день был установлен Церковью очень давно и предназначен для того, чтобы пробудить в сердцах верующих покаянные чувства. Христиане должны вместе с Адамом и Евой оплакивать потерю рая после нарушения божественного завета. Согласно древней традиции, нужно просить прощения за грехи у ближних. Последнее является крайне необходимым для вступления в Великий пост с чистой душой.Прощеное воскресение еще именуют Неделей сыропустной, так как верующие в последний раз могут употреблять яйца, молоко, рыбу и сливочное масло. Таким образом они заговляются на Великий пост. Входом в этот период воздержания и молитвы в Церкви считается специальный Чин прощения. Он совершается в храмах после литургии или утром. Священник просит прощения у прихожан, становясь перед ними на колени, затем то же самое по очереди совершают и верующие, а потом обращаются со словами «Прости меня!» друг к другу.