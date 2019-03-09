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Автомобили Hawtai могут полностью уйти с российского авторынка

Авто Hawtai могут полностью уйти с российского авторынка. Данная компания не смогла в России найти своего покупателя.

Автомобили Hawtai могут полностью уйти с российского авторынка


Эксперты считают, что вследствие высоких цен, устаревшего дизайна, старых технологий, низкого качества сборки, отсутствия нормального сервиса, Hawtai стала непривлекательной в Российской Федерации. В настоящее время на российском сайте автопроизводителя значатся кроссоверы версий Laville, а также Boliger. Первая версия до октября прошлого года производилась в стенах автозавода Derways, расположенного в Черкесске. В свою очередь ОТТС для Boliger выдали специально для данного предприятия. На сегодняшний день производственную площадку Derways остановили вследствие обвинения в уклонении от уплаты налогов.

Hawtai не может поставлять из КНР кроссовер Boliger, а также наладить сборку модели на прочих предприятиях, вследствие необходимости новой сертификации. Hawtai в России в прошедшем году продала 86 единиц авто. Это на 18 экземпляров меньше в сравнении с 2017 годом. Вместе с этим марка довольно плохо реализуется в рамках китайского рынка. Продажи бренда достигают 40 000 экземпляров в год. Для страны это очень мало.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:24

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