В Антарктиде обнаружена созданная инопланетянами гигантская пирамида
На территории Антарктиды исследователи-любители обнаружили гигантскую “скалу”, напоминающую пирамиду. По мнению экспертов, ее строительством могли заниматься инопланетяне.
По мнению конспирологов, по всей Земле имеются гигантские пирамиды, которые представители внеземных цивилизаций могут нарочно скрывать от человечества. Часть таких объектов, предполагают исследователи, способна скрываться в Антарктиде. Вблизи горного хребта Шеклтон эксперты накануне обнаружили загадочную структуру, которая внешне напоминает внушительную пирамиду. В пользу этого указывают спутниковые снимки.
Некоторые конспирологи предполагают, что указанный объект может являться одним из наиболее древних среди всех пирамид, найденных на планете. Часть исследователей допускают, что это одно из звеньев единой системы таких структур, которые служат для пришельцев источником энергии.
По мнению конспирологов, по всей Земле имеются гигантские пирамиды, которые представители внеземных цивилизаций могут нарочно скрывать от человечества. Часть таких объектов, предполагают исследователи, способна скрываться в Антарктиде. Вблизи горного хребта Шеклтон эксперты накануне обнаружили загадочную структуру, которая внешне напоминает внушительную пирамиду. В пользу этого указывают спутниковые снимки.
Некоторые конспирологи предполагают, что указанный объект может являться одним из наиболее древних среди всех пирамид, найденных на планете. Часть исследователей допускают, что это одно из звеньев единой системы таких структур, которые служат для пришельцев источником энергии.
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:37