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В Антарктиде обнаружены остатки древнего шоссе

На территории Антарктиды исследователи обнаружили остатки древнего шоссе. Соответствующие “следы” удалось выявить посредством использования онлайн-сервиса Google Earth.
В Антарктиде обнаружены остатки древнего шоссе

Как правило, следы возможной жизни в Антарктиде отыскивают не экспедиции, а исследователи-любители, используя современные инструменты. Упрощает поиски то, что в этой зоне происходит таяние льдов, “оголяя” значительные территории. Недавно посредством Google Earth они наткнулись на нечто, что могло бы в прошлом являться частью шоссе, суммарная протяженность “полотна” достигает порядка 800 метров.

Некоторые исследователи предполагают, что с одной из сторон дорога завершается арочным мостом, однако он пока не “открылся” полностью. Если догадки верны, то способности строительства прошлого впечатляют, ведь проложить в Антарктиде дорогу могли лишь миллионы лет назад, до того, как территория покрылась льдами. Впрочем, некоторые допускают, что к дороге могут быть причастны инопланетяне.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:07

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