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Ученые сообщили, что ключ регенерации печени кроется в крови

В ходе очередного исследования научные работники из Университета штата Мичиган выяснили, что ключ регенерации печени кроется в крови. Такое заключение сможет помочь специалистам заранее определить, будет ли орган успешно восстанавливаться или станет бифункциональным.

Ученые сообщили, что ключ регенерации печени кроется в крови

Специалисты решили выяснить почему у некоторых людей не происходит регенерация печени, и им требуется трансплантация данного органа. Научным работникам удалось обнаружить, что бесцветный белок, растворенный в плазме крови, быстро накапливается в оставшейся после операции печени, и сигнализирует тромбоцитам выступать в качестве первых ответчиков, тем самым вызывая регенерацию. Но если эти процессы замедляются, то восстановление самой крупной пищеварительной железы задерживается.

Сравнив образцы мышей и пациентов, которым удалили часть печени, ученые заметили, что при пониженном уровне фибриногена число тромбоцитов в печени уменьшалось. Это помогло сделать вывод, что ключ регенерации органа кроется в крови.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:16

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