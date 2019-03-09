Ученые сообщили, что ключ регенерации печени кроется в крови





Специалисты решили выяснить почему у некоторых людей не происходит регенерация печени, и им требуется трансплантация данного органа. Научным работникам удалось обнаружить, что бесцветный белок, растворенный в плазме крови, быстро накапливается в оставшейся после операции печени, и сигнализирует тромбоцитам выступать в качестве первых ответчиков, тем самым вызывая регенерацию. Но если эти процессы замедляются, то восстановление самой крупной пищеварительной железы задерживается.Сравнив образцы мышей и пациентов, которым удалили часть печени, ученые заметили, что при пониженном уровне фибриногена число тромбоцитов в печени уменьшалось. Это помогло сделать вывод, что ключ регенерации органа кроется в крови.