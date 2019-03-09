Названо место прощания с покойным актером Владимиром Этушем





Согласно имеющимся данным, прощание с Этушем будет проводиться в стенах театра Вахтангова. Соответствующие сведения в беседе с журналистами подтвердил руководитель культурного учреждения Кирилл Крок. Тело звезды “Кавказской пленницы” и других советских кинолент будет покоиться на Новодевичьем кладбище, отмечается, что похоронят его на семейном месте.При этом пока не названы точная дата и время как прощания, так и похорон Этуша. Предоставить соответствующую информацию представители артиста обещают уже в ближайшее время.