Названо место прощания с покойным актером Владимиром Этушем
СМИ стало известно точное место прощания с покойным актером Владимиром Этушем. Звезда отечественного кинематографа скончался 9 марта, ему было 96 лет.
Согласно имеющимся данным, прощание с Этушем будет проводиться в стенах театра Вахтангова. Соответствующие сведения в беседе с журналистами подтвердил руководитель культурного учреждения Кирилл Крок. Тело звезды “Кавказской пленницы” и других советских кинолент будет покоиться на Новодевичьем кладбище, отмечается, что похоронят его на семейном месте.
При этом пока не названы точная дата и время как прощания, так и похорон Этуша. Предоставить соответствующую информацию представители артиста обещают уже в ближайшее время.
Согласно имеющимся данным, прощание с Этушем будет проводиться в стенах театра Вахтангова. Соответствующие сведения в беседе с журналистами подтвердил руководитель культурного учреждения Кирилл Крок. Тело звезды “Кавказской пленницы” и других советских кинолент будет покоиться на Новодевичьем кладбище, отмечается, что похоронят его на семейном месте.
При этом пока не названы точная дата и время как прощания, так и похорон Этуша. Предоставить соответствующую информацию представители артиста обещают уже в ближайшее время.
Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:39