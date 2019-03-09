Звезда «Дом-2» Алена Водонаева призналась, что несколько лет назад на 8 марта заказала услугу «эротический массаж»
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева рассказала, что по-прежнему помнит праздник 8 марта, в который она все-таки решилась воспользоваться услугой «эротический массаж».
Как стало известно, несколько лет назад телезнаменитость в Международный женский день пригласила к себе домой очень красивую и «сексуальную» девушку, сделавшую ей массаж, о котором она будет помнить всю свою жизнь.
По словам Водонаевой, массажистка появилась у нее дома в очень коротких шортах и майке белого цвета, под которой не было нижнего белья, пишет Super.ru. Девушка в приказном тоне сказала Алене постелить на полу простынь, а также полностью раздеться и лечь на спину.
Во время «эротического массажа» в комнате звучала медленная музыка и горели ароматические свечи, которые создали в помещении весьма интимную обстановку. Массажистка массировала экс-участнице «Дома-2» все тело и в один момент спросила у телезнаменитости, может ли она «присоединиться» к ней.
Нужно сказать, что о таком опыте Водонаева решила рассказать своему тогдашнему возлюбленному. Как оказалось, мужчина не обрадовался такой новости и заявил, что Алена предала его. По мнению звезды, она была не готова услышать обвинения в свой адрес, поэтому сделала выводы, что у ее избранника «комплекс мужской несостоятельности».
К слову, такое откровение Водонаевой повергло в шок многих пользователей Сети. По их словам, такую «вульгарность» они встречают впервые.
Как стало известно, несколько лет назад телезнаменитость в Международный женский день пригласила к себе домой очень красивую и «сексуальную» девушку, сделавшую ей массаж, о котором она будет помнить всю свою жизнь.
По словам Водонаевой, массажистка появилась у нее дома в очень коротких шортах и майке белого цвета, под которой не было нижнего белья, пишет Super.ru. Девушка в приказном тоне сказала Алене постелить на полу простынь, а также полностью раздеться и лечь на спину.
Во время «эротического массажа» в комнате звучала медленная музыка и горели ароматические свечи, которые создали в помещении весьма интимную обстановку. Массажистка массировала экс-участнице «Дома-2» все тело и в один момент спросила у телезнаменитости, может ли она «присоединиться» к ней.
Нужно сказать, что о таком опыте Водонаева решила рассказать своему тогдашнему возлюбленному. Как оказалось, мужчина не обрадовался такой новости и заявил, что Алена предала его. По мнению звезды, она была не готова услышать обвинения в свой адрес, поэтому сделала выводы, что у ее избранника «комплекс мужской несостоятельности».
К слову, такое откровение Водонаевой повергло в шок многих пользователей Сети. По их словам, такую «вульгарность» они встречают впервые.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:45