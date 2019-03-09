Ольга Рапунцель не отказалась от работы на сайте для взрослых даже после рождения дочери





Ольга Рапунцель никогда особо не скрывала того, что до прихода в стены «Дома-2» она «трудилась» на сайте для взрослых, где приветствуются не только снимки, но и видеочаты с девушками. Более того, первое время на проекте длинноволосая красавица даже пыталась совмещать своё участие в реалити и общение на сайте, не стыдясь того, что в периметре её круглые сутки снимают камеры.Осознав, что работать в таких условиях она не может, девушка временно отложила на второй план основной вид деятельности и во всю занялась раскруткой себя на «Доме-2». Недавно это подтвердилось, ведь поклонники Ольги Рапунцель узнали, что даже после свадьбы с Дмитрием Дмитренко и рождения дочери проектная мать не удалила аккаунт на сайте для взрослых.Публика полагает, что его Ольга Рапунцель оставила не просто так, а для того, чтобы вернуться к такому способу заработка в случае, если ей придётся покинуть «Дом-2».