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Ольга Рапунцель не отказалась от работы на сайте для взрослых даже после рождения дочери

Скандальная проектантка телестройки «Дом-2» Ольга Рапунцель не отказалась от работы на сайте для взрослых. Девушка решила не удалять анкету, чтобы после ухода за периметр продолжить зарабатывать на жизнь именно таким образом, считают зрители.

Ольга Рапунцель не отказалась от работы на сайте для взрослых даже после рождения дочери


Ольга Рапунцель никогда особо не скрывала того, что до прихода в стены «Дома-2» она «трудилась» на сайте для взрослых, где приветствуются не только снимки, но и видеочаты с девушками. Более того, первое время на проекте длинноволосая красавица даже пыталась совмещать своё участие в реалити и общение на сайте, не стыдясь того, что в периметре её круглые сутки снимают камеры.

Ольга Рапунцель не отказалась от работы на сайте для взрослых даже после рождения дочери


Осознав, что работать в таких условиях она не может, девушка временно отложила на второй план основной вид деятельности и во всю занялась раскруткой себя на «Доме-2». Недавно это подтвердилось, ведь поклонники Ольги Рапунцель узнали, что даже после свадьбы с Дмитрием Дмитренко и рождения дочери проектная мать не удалила аккаунт на сайте для взрослых.

Ольга Рапунцель не отказалась от работы на сайте для взрослых даже после рождения дочери


Публика полагает, что его Ольга Рапунцель оставила не просто так, а для того, чтобы вернуться к такому способу заработка в случае, если ей придётся покинуть «Дом-2».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 14:42

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