Настя Ивлеева покрасила волосы в розовый цвет
Известная блогер Настя Ивлеева в преддверии своего дня рождения решила покрасить волосы в розовый цвет. В соответствующем образе экс-ведущая шоу “Орел и решка” предстала в режиме Stories в Instagram.
Настя Ивлеева часто идет на эксперименты над собственной внешностью, хотя чаще всего они являются временными. В новых роликах в соцсети теледива предстала перед своими подписчиками с розовыми волосами. Если прежде звезда для этого надевала парики, то новые кадры позволяют предполагать, что знаменитость сменила имидж, использовав для окраски локонов бальзам. Кроме того, такому “перевоплощению” волосы подверглись не по всей длине.
Неизвестно, как долго продержится новый яркий цвет Насти Ивлеевой, однако маловероятно, что экс-ведущая “Орла и решки” оставит его надолго. Теледива привыкла к своим светлым и относительно коротким локонам, стараясь придерживаться такого стиля уже долгое время.
Настя Ивлеева часто идет на эксперименты над собственной внешностью, хотя чаще всего они являются временными. В новых роликах в соцсети теледива предстала перед своими подписчиками с розовыми волосами. Если прежде звезда для этого надевала парики, то новые кадры позволяют предполагать, что знаменитость сменила имидж, использовав для окраски локонов бальзам. Кроме того, такому “перевоплощению” волосы подверглись не по всей длине.
Неизвестно, как долго продержится новый яркий цвет Насти Ивлеевой, однако маловероятно, что экс-ведущая “Орла и решки” оставит его надолго. Теледива привыкла к своим светлым и относительно коротким локонам, стараясь придерживаться такого стиля уже долгое время.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:00