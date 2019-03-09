АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уникальная статуэтка возрастом 40000 лет стала доказательством существования культа Великой Матери и великанов
EUR 74.57 USD 65.96
Курс валют на 08.03.2019

Первый самолет с новым российским двигателем ВК-800 сертифицируют к 2020 году

Первый современный самолет, оснащаемый новым российским силовым агрегатом версии ВК-800, будет сертифицирован к началу следующего года. Эксперты отмечают, что это поможет в итоге избежать санкционных возможных рисков, а также обеспечит развитие малой современной авиации в различных российских регионах.

Первый самолет с новым российским двигателем ВК-800 сертифицируют к 2020 году


Разработкой малоразмерной турбированной версии мотора ВК-800 занимаются в рамках УЗГА – Уральского завода гражданской авиации, а также в стенах объединенной двигателестроительной корпорации "ОДК-Климов", которая расположена на территории Санкт-Петербурга. Макет уже успел пройти специальную комиссию. Специалистами в прошедшем году был проведен ряд первых опытных специальных испытаний новой конструкции. Чтобы провести летные испытания, эксперты выделили два самолёта. Виталий Логинов, являющийся ведущим конструктором силового агрегата, заявил, что в текущем году силовая установка должна пройти процедуру специальной сертификации. После этого приступят к серийному производству мотора версии ВК-800. При этом сборкой агрегата займутся специалисты научно-производственного центра, который носит название "Лопатки. Компрессоры. Турбины".

На базе модели ВК-800 создадут моторы для современных вертолетов, грузоподъёмность которых составляет не больше полутора тонн, а также для самолетов легких классов. Согласно предположениям экспертов, появление отечественной разработки в дальнейшем позволит полностью отказаться от иностранных силовых установок.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:04

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Владимир Этуш выбрал для себя и жены
Юлий Гусман прокомментировал смерть
Народный артист России Борис Клюев
Олег Газманов попрощался с Этушем:
Режиссер Владимир Бортко назвал потерей
Опубликовано изображение малоизвестного
Лев Лещенко о смерти Владимира Этуша:
Дуэт с Ольгой Бузовой обрушил
«Мужчина должен уступать женщине во
Елена Проклова назвала смерть Владимира
Глава Минкульта РФ Владимир Мединский
Самым старым человеком на планете
Новый смартфон Motorola с гибким
Врачи: Употребление изюма увеличивает
Валентин Гафт высказался о смерти
Александр Гобозов может вернуться на
Прощеное воскресенье: Традиции и
СМИ вспомнили о лучших ролях Владимира
Иосиф Оганесян восхищается визгом
В Антарктиде обнаружена созданная
Владимир Винокур выразил соболезнования
Звезда “Султана моего сердца” Али Эрсан
Владимир Андреев поделился
Ведущий «Дом-2» Андрей Черкасов
Автомобили Hawtai могут полностью уйти
Максим Галкин прокомментировал смерть
Ученые сообщили, что ключ регенерации
В Антарктиде обнаружены остатки
Первый самолет с новым российским
Настя Ивлеева покрасила волосы в
Просмотреть все новости