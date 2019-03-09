Первый самолет с новым российским двигателем ВК-800 сертифицируют к 2020 году





Разработкой малоразмерной турбированной версии мотора ВК-800 занимаются в рамках УЗГА – Уральского завода гражданской авиации, а также в стенах объединенной двигателестроительной корпорации "ОДК-Климов", которая расположена на территории Санкт-Петербурга. Макет уже успел пройти специальную комиссию. Специалистами в прошедшем году был проведен ряд первых опытных специальных испытаний новой конструкции. Чтобы провести летные испытания, эксперты выделили два самолёта. Виталий Логинов, являющийся ведущим конструктором силового агрегата, заявил, что в текущем году силовая установка должна пройти процедуру специальной сертификации. После этого приступят к серийному производству мотора версии ВК-800. При этом сборкой агрегата займутся специалисты научно-производственного центра, который носит название "Лопатки. Компрессоры. Турбины".На базе модели ВК-800 создадут моторы для современных вертолетов, грузоподъёмность которых составляет не больше полутора тонн, а также для самолетов легких классов. Согласно предположениям экспертов, появление отечественной разработки в дальнейшем позволит полностью отказаться от иностранных силовых установок.