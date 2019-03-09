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Яна Рудковская рассказала о своей “слабости” перед блинчиками

Яна Рудковская решила рассказать многочисленным поклонникам о своей любви к блинчикам, перед которыми она не может устоять. Соответствующий пост продюсер Димы Билана опубликовала в своем Instagram.
Яна Рудковская рассказала о своей “слабости” перед блинчиками

На своей странице в соцсети Яна Рудковская поделилась снимком завтрака, который непременно включает блинчики. В подписи к публикации знаменитость отметила, что когда отправляется в спортзал, то почти всегда корит себя за любовь к этому продукту, но ничего не может с собой поделать. Пока идет Масленица, оправдывать себя перед тренером супруга Евгения Плющенко старается именно этим. Всем своим фолловерам продюсер Димы Билана пожелала праздничного аппетита и приятных выходных.

В комментариях многие подписчики отметили, что тоже любят блинчики. Публика заявила, что у Яны Рудковской хорошая фигура и маловероятно, что несколько съеденных блинов способны отразиться на ее стройности. Оценить пост “лайками” успели почти 19 тысяч пользователей.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:50

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