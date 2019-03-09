Яна Рудковская рассказала о своей “слабости” перед блинчиками
Яна Рудковская решила рассказать многочисленным поклонникам о своей любви к блинчикам, перед которыми она не может устоять. Соответствующий пост продюсер Димы Билана опубликовала в своем Instagram.
На своей странице в соцсети Яна Рудковская поделилась снимком завтрака, который непременно включает блинчики. В подписи к публикации знаменитость отметила, что когда отправляется в спортзал, то почти всегда корит себя за любовь к этому продукту, но ничего не может с собой поделать. Пока идет Масленица, оправдывать себя перед тренером супруга Евгения Плющенко старается именно этим. Всем своим фолловерам продюсер Димы Билана пожелала праздничного аппетита и приятных выходных.
В комментариях многие подписчики отметили, что тоже любят блинчики. Публика заявила, что у Яны Рудковской хорошая фигура и маловероятно, что несколько съеденных блинов способны отразиться на ее стройности. Оценить пост “лайками” успели почти 19 тысяч пользователей.
На своей странице в соцсети Яна Рудковская поделилась снимком завтрака, который непременно включает блинчики. В подписи к публикации знаменитость отметила, что когда отправляется в спортзал, то почти всегда корит себя за любовь к этому продукту, но ничего не может с собой поделать. Пока идет Масленица, оправдывать себя перед тренером супруга Евгения Плющенко старается именно этим. Всем своим фолловерам продюсер Димы Билана пожелала праздничного аппетита и приятных выходных.
В комментариях многие подписчики отметили, что тоже любят блинчики. Публика заявила, что у Яны Рудковской хорошая фигура и маловероятно, что несколько съеденных блинов способны отразиться на ее стройности. Оценить пост “лайками” успели почти 19 тысяч пользователей.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:50