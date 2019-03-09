Виктория Боня и Ксения Собчак соревнуются друг с другом в популярности





Много разговоров и слухов ходит вокруг якобы конфликта Виктории Бони и Ксении Собчак, которые не посвящают публику в истинные причины многолетней вражды. Прокомментировать сложившуюся между ними ситуацию решила экстрасенс Марианна Абравитова, заявившая, что никакого скандала или обид между двумя ведущими никогда и не было.На самом деле, считает ясновидящая, две известные личности не собираются уступать друг другу в славе и величии, а потому бесконечно соревнуются в популярности. Абравитова не исключает, что в будущем Виктория Боня и Ксения Собчак ещё не раз будут высказываться в адрес друг друга не самым лучшим образом, но масштабного конфликта это не спровоцирует.