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Виктория Боня и Ксения Собчак соревнуются друг с другом в популярности

Виктория Боня и Ксения Собчак всю жизнь соревнуются друг с другом в популярности, считает экстрасенс Марианна Абравитова. С её слов, две знаменитости начали свою вражду не из-за какого-либо конфликта, а лишь потому, что каждая из них хочет быть единственной в своём роде.

Виктория Боня и Ксения Собчак соревнуются друг с другом в популярности


Много разговоров и слухов ходит вокруг якобы конфликта Виктории Бони и Ксении Собчак, которые не посвящают публику в истинные причины многолетней вражды. Прокомментировать сложившуюся между ними ситуацию решила экстрасенс Марианна Абравитова, заявившая, что никакого скандала или обид между двумя ведущими никогда и не было.

Виктория Боня и Ксения Собчак соревнуются друг с другом в популярности


На самом деле, считает ясновидящая, две известные личности не собираются уступать друг другу в славе и величии, а потому бесконечно соревнуются в популярности. Абравитова не исключает, что в будущем Виктория Боня и Ксения Собчак ещё не раз будут высказываться в адрес друг друга не самым лучшим образом, но масштабного конфликта это не спровоцирует.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 14:06

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