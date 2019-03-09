Джеймс Макэвой пожертвует рубашку с «Оскара» на благотворительность

Несколько часов назад Джеймс Макэвой опубликовал в Instagram новую фотографию. На снимке актер запечатлен в белой рубашке, на которой красным маркером оставлены автографы разных знаменитостей. В комментарии звезда "Люди Икс: Апокалипсис" сообщил, что собирается пожертвовать данный предмет гардероба одной из благотворительных организаций. Джеймс Макэвой написал, что пожертвовав всего 10 долларов, человек сможет выиграть его рубашку. Также для всех участников будут предусмотрены различные призы. Актер попросил подписчиков поддержать его в этом деле.В конце он добавил, что все полученные средства будут направлены на поддержку семей, в которых дети борются с раком. Всего за несколько часов публикация знаменитости собрала более 180 тысяч лайков.