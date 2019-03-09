АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уникальная статуэтка возрастом 40000 лет стала доказательством существования культа Великой Матери и великанов
EUR 74.57 USD 65.96
Курс валют на 08.03.2019

Джеймс Макэвой пожертвует рубашку с «Оскара» на благотворительность

На странице своего Instagram актер Джеймс Макэвой заявил, что собирается пожертвовать рубашку с «Оскара» на благотворительность. Также знаменитость сообщил, что на этом предмете гардероба оставили свои автографы многие звезды.

Джеймс Макэвой пожертвует рубашку с «Оскара» на благотворительность

Несколько часов назад Джеймс Макэвой опубликовал в Instagram новую фотографию. На снимке актер запечатлен в белой рубашке, на которой красным маркером оставлены автографы разных знаменитостей. В комментарии звезда "Люди Икс: Апокалипсис" сообщил, что собирается пожертвовать данный предмет гардероба одной из благотворительных организаций. Джеймс Макэвой написал, что пожертвовав всего 10 долларов, человек сможет выиграть его рубашку. Также для всех участников будут предусмотрены различные призы. Актер попросил подписчиков поддержать его в этом деле.

Джеймс Макэвой пожертвует рубашку с «Оскара» на благотворительность

В конце он добавил, что все полученные средства будут направлены на поддержку семей, в которых дети борются с раком. Всего за несколько часов публикация знаменитости собрала более 180 тысяч лайков.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Настя Ивлеева покрасила волосы в
Ксения Бородина недовольна тем, что
Джеймс Макэвой пожертвует рубашку с
Яна Рудковская рассказала о своей
Звезда «Дом-2» Алена Водонаева
Анастасия Волочкова на 8 марта получила
Ольга Рапунцель не отказалась от работы
Названо место прощания с покойным
Стало известно место съемок новой
В связи с 60-летием Барби звезды
Алёна Водонаева критикует боящихся
Минтруд назвал профессии с самым
Дочь Владимира Этуша озвучила возможную
Оксана Самойлова рассказала о
В iPhone XS и XS Max нашли ошибку в OC
Виктория Боня и Ксения Собчак
Полуобнаженная Ирина Шейк показала
Зимний дождь увеличивает таяние льдов в
В Сети показали обновленную «восьмерку»
Ученые опровергли миф об опасности
Ольгу Бузову заподозрили в романе с
Поклонники раскритиковали Хлои
Максим Галкин рассказал о сложностях
Эксперты анонсировали ТОП-3 раллийных
Валентин Юдашкин представил новую
В возрасте 96 лет умер актер Владимир
Дмитрий Тарасов 8 марта публично
Петр Порошенко готовится к побегу из
Муж Бородиной Курбан Омаров признался,
Ксения Бородина в день рождения
Просмотреть все новости