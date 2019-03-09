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Анастасия Волочкова на 8 марта получила букет роз от возлюбленного

Таинственный возлюбленный Анастасии Волочковой в честь 8 марта подарил балерине роскошный букет роз. Цветами знаменитость похвасталась посредством поста в Instagram.
Анастасия Волочкова на 8 марта получила букет роз от возлюбленного

В своем профиле Волочкова разместила фото, где позирует в домашнем костюме с букетом роз в руках. Все цветы белого цвета, и лишь одна роза красная. В подписи к публикации балерина отметила, что ей понравился почерк избранника на записке, которой он обычно сопровождает свои букеты. В следующей публикации теледива показала свой праздничный стол, где присутствовали шампанское и клубника. Также танцовщица заказала съедобные букеты, в кадр попали кальян и свечи, создававшие романтическую обстановку.

Имя и лицо своего избранника Анастасия Волочкова до сих пор держит в секрете, поскольку в последнее время старается сохранять личную жизнь в тайне. Также балерина закрыла возможность оставлять под ее постами в соцсети комментарии, чтобы защитить себя от выпадов со стороны хейтеров.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:44

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