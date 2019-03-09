В связи с 60-летием Барби звезды рассказали о своей кукле
Отечественные звезды рассказали журналистам, когда у них появилась популярная во всем мире кукла Барби. “Днем рождения” этой игрушки считают 9 марта 1959 года, а сейчас она отмечает свое 60-летие.
Анна Семенович поделилась, что в детстве имела настоящую куклу Барби, что являлось редкостью для того периода. Заполучить игрушку певица успела во время поездки в США, где участвовала в юниорских состязаниях. Тогда артистке все завидовали, ведь в Москве оригинал стоил больших денег. Сейчас игрушка хранится у Семенович дома как память о детстве. Актриса Марина Панферова призналась, что очень любила кукол и часто с ними играла. У звезды даже имелся домик для игрушки, подаренный матерью. Лора Резникова дала своей Барби имя Светлана, а вот советские куклы актрисе не нравились, поскольку были не такими красивыми. В детстве звезда не выпускала игрушку из рук.
Любила играть с Барби и звезда экранов Ольга Павловец, она долго мечтала о кукле и получила ее в подарок от родителей. Она относилась к игрушке бережно и гордилась тем, что имеет ее оригинальную версию.
Анна Семенович поделилась, что в детстве имела настоящую куклу Барби, что являлось редкостью для того периода. Заполучить игрушку певица успела во время поездки в США, где участвовала в юниорских состязаниях. Тогда артистке все завидовали, ведь в Москве оригинал стоил больших денег. Сейчас игрушка хранится у Семенович дома как память о детстве. Актриса Марина Панферова призналась, что очень любила кукол и часто с ними играла. У звезды даже имелся домик для игрушки, подаренный матерью. Лора Резникова дала своей Барби имя Светлана, а вот советские куклы актрисе не нравились, поскольку были не такими красивыми. В детстве звезда не выпускала игрушку из рук.
Любила играть с Барби и звезда экранов Ольга Павловец, она долго мечтала о кукле и получила ее в подарок от родителей. Она относилась к игрушке бережно и гордилась тем, что имеет ее оригинальную версию.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:30