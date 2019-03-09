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Оксана Самойлова рассказала о переживаниях и панике Джигана перед 8 марта

Оксана Самойлова откровенно рассказала о переживаниях и панике рэпера Джигана в преддверии 8 марта. Соответствующий пост модель опубликовала в своем профиле в Instagram.
Оксана Самойлова рассказала о переживаниях и панике Джигана перед 8 марта

Оксана Самойлова поделилась снимком, на котором позирует в компании Джигана с роскошным букетом роз, подаренным ей на 8 марта. По словам модели, она любит наблюдать, как ее муж в преддверии праздника нервничает и суетится, стараясь подобрать для нее и дочерей подходящие подарки и боясь, что что-то пойдет не по плану. В такие моменты, убеждена теледива, ее супруг выглядит очень мило. В целом Самойловой нравится наблюдать в Международный женский день, как десятки мужчин толпятся у магазина с цветами, а потом торопятся домой с букетами и улыбкой.

В комментария фолловеры не оставили без внимания букет на фото, а также рассказали о своем отношении к 8 марта. Дочери Джигана от отца в честь праздника тоже получили букеты, но поменьше.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:16

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