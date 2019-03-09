В iPhone XS и XS Max нашли ошибку в OC iOS





Эту проблему нельзя назвать новой, впервые на нее пожаловались еще осенью. В Apple признали наличие такой ошибки, а определенные сервис-центры компании выдали пользователям новые смартфоны по гарантии.Далее выяснилось, что выданные iPhone тоже обладают этим багом. Один из потребителей сообщил, что компания выдала ему два смартфона по гарантии, и оба устройства «заражены» данной проблемой.К слову, на сложности в нормальном функционировании не жалуются юзеры с XR и X моделями. Некоторые прежние покупатели мобильной техники Apple предположили, что баг кроется в режиме «сна» SoC A12 Bionic, а система не в состоянии оперативно обрабатывать первоначальное прикосновение к дисплею после неактивного периода. В компании заявили, что iPhone неправильно были откалиброваны.