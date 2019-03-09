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В iPhone XS и XS Max нашли ошибку в OC iOS

Владельцы iPhone XS и XS Max массово жалуются на ошибку в работе iOS. Анимация на дисплее сбивается, когда юзеры прокручивают экран.
В iPhone XS и XS Max нашли ошибку в OC iOS

Эту проблему нельзя назвать новой, впервые на нее пожаловались еще осенью. В Apple признали наличие такой ошибки, а определенные сервис-центры компании выдали пользователям новые смартфоны по гарантии.

Далее выяснилось, что выданные iPhone тоже обладают этим багом. Один из потребителей сообщил, что компания выдала ему два смартфона по гарантии, и оба устройства «заражены» данной проблемой.

К слову, на сложности в нормальном функционировании не жалуются юзеры с XR и X моделями. Некоторые прежние покупатели мобильной техники Apple предположили, что баг кроется в режиме «сна» SoC A12 Bionic, а система не в состоянии оперативно обрабатывать первоначальное прикосновение к дисплею после неактивного периода. В компании заявили, что iPhone неправильно были откалиброваны.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 14:07

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