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Ольгу Бузову заподозрили в романе с автором хита «Малиновый свет» Лешей Свиком

Новоявленную российскую артистку Ольгу Бузову подозревают в тайных романтических отношениях с создателем музыкальной композиции «Малиновый свет» - Алексеем Свиком.

Ольгу Бузову заподозрили в романе с автором хита «Малиновый свет» Лешей Свиком

По мнению многочисленных интернет-пользователей, исполнители неспроста так тепло и нежно относятся друг к другу.

Не секрет, что в Интернете в последние 2 года очень часто обсуждается личная жизнь Ольги Бузовой. А все потому, что телезнаменитость, по ее словам, после развода с Дмитрием Тарасовым так и не повстречала того «единственного» и «неповторимого», с которым бы смогла связать свою судьбу.

Впрочем, все романы, которые раз за разом приписывают журналисты Бузовой, по-прежнему остаются лишь слухами. Правда, в этот раз поклонники Ольги убеждены, что отношения у певицы все-таки появились, только она решила держать их в секрете.

Ольгу Бузову заподозрили в романе с автором хита «Малиновый свет» Лешей Свиком

А появились такие предположения после того, как в канун Международного женского дня Бузова и Свик официально презентовали трек под названием «Поцелуй на балконе». На видеоролике Ольга и Алексей не только мило общаются, нежно смотрят друг на друга и обминаются, но и явно флиртуют.

По словам фолловеров, симпатию, которую невозможно не заметить в видеоработе Бузовой и Свика, сложно сыграть, и именно поэтому они просто-таки убеждены, что Ольга и Алексей тайно встречаются.

К слову, к подобным выводам пришли не только преданные поклонники поющей телеведущей и фанаты рэп-исполнителя, но и многие репортеры, пишет StarHit.




 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:45

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