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Полуобнаженная Ирина Шейк показала красивую грудь в откровенном наряде

Известная российская модель Ирина Шейк “засветила” перед поклонниками свою красивую грудь, облачившись в откровенный и эффектный наряд. Снимком звезда поделилась в Instagram.
Полуобнаженная Ирина Шейк показала красивую грудь в откровенном наряде

На обнародованном в соцсети кадре Ирина Шейк позирует в наряде от известного бренда, при этом откровенное боди больше походит на качественный боди-арт. Благодаря такому образу подписчики страницы супруги Брэдли Купера могут рассмотреть очертания груди модели и выступающие соски, а нижнюю часть тела знаменитость прикрыла лишь ладонями. Собранные волосы и смуглая кожа только добавили снимку пикантности.
Полуобнаженная Ирина Шейк показала красивую грудь в откровенном наряде

В комментариях многочисленные подписчики восхитились привлекательностью Ирины Шейк, отметив ее женственность и сексуальность. Много комплиментов досталось и стройной фигуре модели, а оценить пост “лайками” успели почти 570 тысяч пользователей Сети.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:04

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