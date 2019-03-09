Полуобнаженная Ирина Шейк показала красивую грудь в откровенном наряде





На обнародованном в соцсети кадре Ирина Шейк позирует в наряде от известного бренда, при этом откровенное боди больше походит на качественный боди-арт. Благодаря такому образу подписчики страницы супруги Брэдли Купера могут рассмотреть очертания груди модели и выступающие соски, а нижнюю часть тела знаменитость прикрыла лишь ладонями. Собранные волосы и смуглая кожа только добавили снимку пикантности.В комментариях многочисленные подписчики восхитились привлекательностью Ирины Шейк, отметив ее женственность и сексуальность. Много комплиментов досталось и стройной фигуре модели, а оценить пост “лайками” успели почти 570 тысяч пользователей Сети.