АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уникальная статуэтка возрастом 40000 лет стала доказательством существования культа Великой Матери и великанов
EUR 74.57 USD 65.96
Курс валют на 08.03.2019

Зимний дождь увеличивает таяние льдов в Гренландии

Частые дожди в Гренландии разрушают ледовый щит острова, делая его более уязвимым для последующего таяния, а по мере изменения климата данный феномен станет встречаться все чаще. Об этом заявили европейские ученые.
Зимний дождь увеличивает таяние льдов в Гренландии

Научные сотрудники Центра океанических исследований GEOMAR в Германии в процессе изучения ситуации с таянием льдов применили данные спутника, отследив обстановку в режиме реального времени, и сведения автоматических станций наземного мониторинга за осадками, ветром и температурой. Сопоставив эти данные, специалисты нашли 300 эпизодов, когда таяние провоцировалось дождем. Летом за время исследования данные ситуации участились в два раза, а в зимний период в три. Общее число осадков в Гренландии при этом не изменилось.

Высокие температуры увеличивают вероятность жидких осадков, способных быстро растапливать снег, а потоки дождевой и талой воды продолжают усиливать таяние еще на протяжении нескольких дней после выпадения осадков. Часть воды превращается в лед на поверхности острова, в итоге чего образуется темный слой, хорошо поглощаемый лучами солнца, и так же быстро способный таять. Зимой ливни делают ледовой покров заметно уязвимым к таянию летом, пока их могут встретить в южной и юго-западной части Гренландии, хотя летом дожди встречаются и в самых отдаленных точках региона. В процессе изменения климата границы снега и дождя будут постепенно перемещаться вглубь этого острова.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 14:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Настя Ивлеева покрасила волосы в
Ксения Бородина недовольна тем, что
Джеймс Макэвой пожертвует рубашку с
Яна Рудковская рассказала о своей
Звезда «Дом-2» Алена Водонаева
Анастасия Волочкова на 8 марта получила
Ольга Рапунцель не отказалась от работы
Названо место прощания с покойным
Стало известно место съемок новой
В связи с 60-летием Барби звезды
Алёна Водонаева критикует боящихся
Минтруд назвал профессии с самым
Дочь Владимира Этуша озвучила возможную
Оксана Самойлова рассказала о
В iPhone XS и XS Max нашли ошибку в OC
Виктория Боня и Ксения Собчак
Полуобнаженная Ирина Шейк показала
Зимний дождь увеличивает таяние льдов в
В Сети показали обновленную «восьмерку»
Ученые опровергли миф об опасности
Ольгу Бузову заподозрили в романе с
Поклонники раскритиковали Хлои
Максим Галкин рассказал о сложностях
Эксперты анонсировали ТОП-3 раллийных
Валентин Юдашкин представил новую
В возрасте 96 лет умер актер Владимир
Дмитрий Тарасов 8 марта публично
Петр Порошенко готовится к побегу из
Муж Бородиной Курбан Омаров признался,
Ксения Бородина в день рождения
Просмотреть все новости