Зимний дождь увеличивает таяние льдов в Гренландии





Научные сотрудники Центра океанических исследований GEOMAR в Германии в процессе изучения ситуации с таянием льдов применили данные спутника, отследив обстановку в режиме реального времени, и сведения автоматических станций наземного мониторинга за осадками, ветром и температурой. Сопоставив эти данные, специалисты нашли 300 эпизодов, когда таяние провоцировалось дождем. Летом за время исследования данные ситуации участились в два раза, а в зимний период в три. Общее число осадков в Гренландии при этом не изменилось.Высокие температуры увеличивают вероятность жидких осадков, способных быстро растапливать снег, а потоки дождевой и талой воды продолжают усиливать таяние еще на протяжении нескольких дней после выпадения осадков. Часть воды превращается в лед на поверхности острова, в итоге чего образуется темный слой, хорошо поглощаемый лучами солнца, и так же быстро способный таять. Зимой ливни делают ледовой покров заметно уязвимым к таянию летом, пока их могут встретить в южной и юго-западной части Гренландии, хотя летом дожди встречаются и в самых отдаленных точках региона. В процессе изменения климата границы снега и дождя будут постепенно перемещаться вглубь этого острова.