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В Сети показали обновленную «восьмерку» 1988 модельного года

В Сети опубликованы фото обновлённой «восьмёрки» 1988 года. В то время выставочный экспонат назвали ВАЗ-2108М. Авто продемонстрировали в рамках выставки «Автодизайн-88».

В Сети показали обновленную «восьмерку» 1988 модельного года


Транспортное средство получило длинное крыло, новую решётку радиатора, другие бампера, окрашенные под расцветку кузова, а также молдинги по периметру всего кузова. Выставочный экспонат, не попавший на конвейерную линию, «обут» в колёса с колпаками белого цвета.

Экспортные варианты «восьмерки» имели подобные колпаки в комплекте. В транспортные средства устанавливались другие бампера, а также молдинги.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:55

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