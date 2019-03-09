В Сети показали обновленную «восьмерку» 1988 модельного года





Транспортное средство получило длинное крыло, новую решётку радиатора, другие бампера, окрашенные под расцветку кузова, а также молдинги по периметру всего кузова. Выставочный экспонат, не попавший на конвейерную линию, «обут» в колёса с колпаками белого цвета.Экспортные варианты «восьмерки» имели подобные колпаки в комплекте. В транспортные средства устанавливались другие бампера, а также молдинги.