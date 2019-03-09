В возрасте 96 лет умер актер Владимир Этуш





Сведения о смерти Владимира Этуша предоставляют СМИ, ссылаясь на близкие к артисту источники. Уточняется, что 8 марта актер кино и театра неожиданно почувствовал себя плохо, в бессознательном состоянии его доставили в реанимационное отделение одной из больниц Москвы. Несмотря на старания медиков, спасти жизнь Народного артиста не удалось, он скончался в 96-летнем возрасте 9 марта.О точных причинах смерти сведения пока не предоставляются, родные Владимира Этуша не давали официальных комментариев по этому поводу. Отсутствует информация и относительно того, когда и где пройдет прощание с выдающимся деятелем культурного мира, ее озвучат позднее.