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Дмитрий Тарасов 8 марта публично поздравил с праздником старшую дочь

Футболист Дмитрий Тарасов 8 марта в социальной сети публично поздравил с праздником свою старшую дочь. Как оказалось, о ребёнке спортсмен не забывает и даже часто приглашает её к себе на выходные, где девочку с радостью принимает Анастасия Костенко.

Дмитрий Тарасов 8 марта публично поздравил с праздником старшую дочь


Дмитрий Тарасов 8 марта поспешил поздравить с женским праздником не только любимую супругу, но также публично обратился к старшей наследнице, опубликовав в Instagram её фото с подарками и цветами. Футболист таким образом опроверг все слухи о том, что он якобы избегает общения с ребёнком от первого брака. Кроме того, поздравив старшую дочь с 8 марта, Дмитрий Тарасов трогательно назвал её «своей кровиночкой» и отметил, что в ближайшие выходные с радостью будет ждать её в очередной раз в гости.

Дмитрий Тарасов 8 марта публично поздравил с праздником старшую дочь


Ранее спортсмен уже сообщал журналистам о том, что Ангелина частый гость в его доме, где её рада видеть и нынешняя жена и мать младшей дочери Анастасия Костенко.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 13:17

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