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Поклонники раскритиковали Хлои Кардашьян за снимок дочери в окружении сумок

Поклонники раскритиковали модель Хлои Кардашьян за снимок своей дочери Тру в окружении женских сумок. Соответствующий пост звезда разместила на личной странице в сети Instagram.
Поклонники раскритиковали Хлои Кардашьян за снимок дочери в окружении сумок

На просторах Сети Хлои Кардашьян разместила фото, где ее дочь Тру позирует перед камерой в окружении сумок модели Birkin, улыбаясь в объектив. В подписи к публикации 34-летняя бизнесвумен отметила, что фото сделано порядка четырех месяцев назад, удивившись тому, как быстро идет время.

Однако подписчики звезды раскритиковали сестру Ким Кардашьян за такое фото, считая, что теледива просто хвастается своей внушительной коллекцией сумочек. На фото их насчитали более десятка, а стоимость одного такого аксессуара стартует от 11 тысяч долларов. Фолловеры решили, что некорректно демонстрировать роскошь, используя для этого ребенка, тогда как в мире миллионы детей голодают. Впрочем, часть юзеров вступились за Хлои Кардашьян, считая, что она сама вправе решать, куда тратить свои деньги.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:44

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