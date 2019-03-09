Ксения Бородина в день рождения устроила «красную» вечеринку

Родившаяся 8 марта Ксения Бородина вчера с размахом отметила свой 36 день рождения. Телеведущая до мелочей продумала «красную» вечеринку для подруг, которая прошла под лозунгом «Ladies in red», а каждая из гостей пришла в красном наряде.С самого утра звезда «Дома-2» начала хвастаться дорогими подарками от близких людей и просто хороших знакомых. Кроме того, презенты и поздравления прямо на дом ей приходили даже от поклонников, не знакомых с ней лично. Наиболее трогательным и дорогим для Ксении Бородиной стал подарок мужа Курбана Омарова. Бизнесмен преподнёс супруге шикарный букет цветов и браслет из золота от известного ювелирного бренда.Собственную «красную» вечеринку звезда решила провести в одном из лучших столичных ресторанов, где изюминкой вечера стал сделанный по её собственной задумке высокий торт в виде чёрного замка, на ступенях которого стояла фигурка Бородиной.Специально для своих подруг Ксения Бородина подготовила также и необычную фотозону, выложенную из живых красных цветов с её собственным именем в центре. Гости торжества остались довольны всем, а на протяжении всего мероприятия удивляли публику в Instagram публикацией деликатесов, которыми был усыпан праздничный стол виновницы торжества.