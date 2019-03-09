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Максим Галкин рассказал о сложностях подготовки Аллы Пугачевой к юбилейному концерту

Максим Галкин откровенно рассказал в шоу “Он и она” о сложностях Аллы Пугачевой в процессе подготовки к юбилейному концерту. Уже 17 апреля Примадонна вернется на сцену после многолетнего перерыва.
Максим Галкин рассказал о сложностях подготовки Аллы Пугачевой к юбилейному концерту

Как отметил Галкин, сейчас в жизни Пугачевой наблюдается сложный период, поскольку в реальности она отличается от той, кем становится на сцене. Там Примадонна всегда артистка, она никогда не выходит выступать в образе жены, а становится актрисой, демонстрируя игру театра и песни. По словам телеведущего, в жизни он знаком с совершенно другой Пугачевой, которую узнал позже, и именно она, а не звезда со сцены, выбрала его себе в партнеры.
Максим Галкин рассказал о сложностях подготовки Аллы Пугачевой к юбилейному концерту

Галкин отметил, что отказавшись от выступлений на сцене порядка восьми лет назад, певица также оставила в прошлом и образ Примадонны, а сейчас ищет способы к нему вернуться. Для нее важно испытать то эмоциональное состояние, в котором артистка приобрела свою популярность. Звезде особенно тяжело оттого, что ту Пугачеву она уже и сама не помнит.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:37

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