Эксперты анонсировали ТОП-3 раллийных «монстров» группы Б





Транспортное средство оснащается 3,5-литровым силовым агрегатом. Машина создана для участия в автомобильных ралли. Отмечается необычный дизайн модели с задним приводом. Второе место заняла французская модификация Peugeot 205 T16. Авто полностью переработали для гонок, установив дизельную турбированную 1,8-литровую силовую установку на 320 лошадиных сил. Машина имеет систему полного привода.На первой позиции в рейтинге оказалась немецкая версия Audi S1 Quattro. По словам экспертов, данное транспортное средство является настоящим «монстром». Авто оснастили 2,1-литровым турбомотором на 600 лошадиных сил. Автомобиль обладает массивным аэродинамическим обвесом. Вес транспортного средства достигает 800 кг. Первую сотню модель может набирать за 3 секунды.