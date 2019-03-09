Валентин Юдашкин представил новую коллекцию в Кремле

Валентин Юдашкин украсил наряды вышивкой в виде цветов, а также кутюрье добавил аппликации, похожие на бутоны. Гостям были представлены различные платья, как повседневные, так и свадебные, и для посещения мероприятий. В интервью после показа модельер признался, что на подобный эксперимент его вдохновили живописные полотна зарубежных художников. Перед презентацией новой коллекции выступили Олег Газманов, Наташа Королева, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Николай Басков и многие другие звезды отечественного шоу-бизнеса. Соблюдая традиции, знаменитости выходили на сцену в костюмах от Валентина Юдашкина.После модного показа многие гости признались, что купили бы все платья кутюрье, поскольку они изысканно подчеркивают женственность и сексуальность. Также знаменитости заявили, что Валентин Юдашкин превзошел самого себя.